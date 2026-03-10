ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10 марта 2026, 23:33

Беглов выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по Брянску

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по Брянску

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город готов оказать необходимую помощь пострадавшим во время ракетного удара по Брянску. В своих соцсетях вечером 10 марта он осудил действия Украины и выразил соболезнования семьям погибших. 

"Украинские нацисты нанесли ракетный удар по Брянску. Есть погибшие и раненые. В очередной раз жертвами террористов стали мирные люди. Выражаю соболезнования семьям погибших. Пострадавшим – скорейшего выздоровления", – написал Беглов. 

Также соболезнования жителям Брянщины выразил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Он тоже заявил о готовности Ленобласти помочь региону. 

Брянск подвергся ракетной атаке вечером 10 марта. Погибли шесть человек, 37 получили ранения, сообщил в соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона отметил, что удар нанесен по мирным жителям. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама