Беглов выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по Брянску

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город готов оказать необходимую помощь пострадавшим во время ракетного удара по Брянску. В своих соцсетях вечером 10 марта он осудил действия Украины и выразил соболезнования семьям погибших.

"Украинские нацисты нанесли ракетный удар по Брянску. Есть погибшие и раненые. В очередной раз жертвами террористов стали мирные люди. Выражаю соболезнования семьям погибших. Пострадавшим – скорейшего выздоровления", – написал Беглов.

Также соболезнования жителям Брянщины выразил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Он тоже заявил о готовности Ленобласти помочь региону.

Брянск подвергся ракетной атаке вечером 10 марта. Погибли шесть человек, 37 получили ранения, сообщил в соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона отметил, что удар нанесен по мирным жителям.

