Лантратова рассматривается на пост омбудсмена

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Яна Лантратова, по данным "Ведомостей" и РБК, рассматривается в качестве основного кандидата на пост уполномоченного по правам человека. Полномочия нынешнего омбудсмена Татьяны Москальковой, занимавшая этот пост в течение десяти лет, заканчиваются в апреле.

Источники РБК также добавили, что еще одним претендентом на должность омбудсмена является глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

По закону гражданин может находиться в должности омбудсмена не более двух сроков, каждый из которых составляет пять лет.

Лантратова начинала политическую карьеру куратором проектов "Молодой гвардии" от "Единой России". Она входила в Совет по правам человека, была советником в управлении президента по общественным проектам, руководила гуманитарными проектами. В 2021 году Лантратову избрали в Госдуму от "Справедливой России". Думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений она возглавила в 2025 году. Сейчас ей 37 лет.

В январе "Ведомости" писали, что Лантратова с большой вероятностью окажется в начале партийного списка "Справедливой России" на выборах в Госдуму 2026 года. Кроме нее, список возглавят лидер партии Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

