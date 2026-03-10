Рекламу в Telegram и WhatsApp* запретят в случае блокировки сервисов

Если власти примут решение о блокировке YouTube, Telegram, WhatsApp* и VPN-сервисов, размещать рекламу на этих площадках будет запрещено, сообщили 10 марта в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы. Ответственность за публикацию рекламы в запрещенных источниках ляжет как на рекламодателя, так и на рекламораспространителя.

"В случае принятия решения о блокировке Instagram* и Facebook*, YouTube, VPN-сервисов, Telegram и Whatsapp*, реклама на этих ресурсах будет запрещена", - заявили представители ФАС.

Некоторые сервисы, перечисленные представителями федеральной антимонопольной службы, формально не запрещены на территории России. В частности, Telegram и YouTube. Однако 9 марта в "Российской газете", издании, учрежденном правительством России, появилась информация, что ФАС начала штрафовать блогеров за размещение рекламы в Telegram и YouTube. В Роскомнадзоре поддержали решение ФАС.

Представители антимонопольной службы ссылаются на пятую статью закона "О рекламе". Согласно этому положению распространение рекламного контента на платформах, доступ к которым ограничен по требованиям законодательства России, запрещен.

ФАС 5 марта уже заявляла о незаконности публикации рекламы в Telegram в начале марта, поскольку принимаются меры по ограничению доступа. В ведомстве подчеркнули, что за рекламный пост на запрещенной площадке предусмотрена административная ответственность.

РКН начал замедлять работу Telegram в феврале из-за невыполнения требований российского законодательства. По данным СМИ, мессенджер могут полностью заблокировать в первых числах апреля.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp и социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Дарья Нехорошева