Силовики пресекли кражу товаров из ПВЗ почти на 15 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 марта задержали на Московском проспекте двух подозреваемых в краже товаров с ПВЗ одного из крупных маркетплейсов, сообщили 10 марта в пресс-службе ведомства. Сумму кражи оценили примерно в 14,6 млн рублей.

Подозреваемыми оказались молодые люди 26 и 32 лет из "одного из государств Закавказья". Они похитили товар из пункта выдачи на Московском проспекте и погрузили его в машину. Правоохранители обнаружили злоумышленников рядом с местом преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (ст. 158 УК РФ).

"В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к аналогичным эпизодам", - заявили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По статье о совершении кражи в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В феврале в Петербурге неизвестные украли драгоценности из ювелирного магазина на проспекте Стачек. Стоимость ущерба превысила 1,1 млн рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру