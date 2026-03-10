ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 10 марта 2026, 13:13

Бортников заявил о пресечении 308 терактов в 2025 году

фото ЗакС политика Бортников заявил о пресечении 308 терактов в 2025 году

В течение 2025 года в России было пресечено 308 террористических актов, заявил  в интервью "Российской газете" директор ФСБ, глава Национального антитеррористического комитета Александр Бортников. Беседа была приурочена к 20-летнему юбилею НАК.

Всего же, по словам Бортникова, за год удалось предотвратить 423 преступления террористической направленности. В частности, силовики сорвали покушения на убийство высокопоставленных чиновников и представителей командного состава Вооруженных сил и Росгвардии, заявил глава НАК. Также он сообщил о предотвращении взрыва многоквартирного дома и использования оружия и самодельных бомб на транспорте.

Говоря об итогах года, Бортников также заявил о пресечении деятельности 79 законспирированных террористических ячеек. Он уточнил, что были задержаны 2,5 тысячи человек, при этом еще 27 боевиков были ликвидированы после того, как оказали вооруженное сопротивление.

В конце февраля ФСБ сообщила о том, что пресекла теракт в отношении высокопоставленного военного на территории Петербурга. По делу были задержаны двое граждан России, которые дали признательные показания.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль


