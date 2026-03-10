В 2025 году в Петербурге возбудили 281 дело о семейном насилии против женщин

Полиция Петербурга возбудила в 2025 году 281 уголовное дело о семейно-бытовом насилии в отношении женщин, говорится в ответе ГУ МВД по региону на запрос депутата Законодательного собрания Ольги Штанниковой. Всего за год правоохранители зарегистрировали 23,4 тысячи заявлений о семейно-бытовом насилии, из которых 10,4 тысячи заявлений приходилось на случаи насилия в отношении женщин.

Как сообщили в полицейском Главке, в пяти случаях уголовные дела возбуждались по факту семейно-бытовых убийств женщин. В семи случаях речь шла об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшем смерть потерпевшей. Также за год было возбуждено 25 дел о причинении женщинам вреда здоровью средней тяжести. Трижды возбуждались дела о причинении легкого вреда здоровью, дважды — об истязаниях. Кроме того, 210 дел возбудили из-за угроз убийством или причинением вреда здоровью.

Помимо уголовных, также было возбуждено 4,8 тысячи дел об административных правонарушениях по статье о побоях (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Еще почти в 4,5 тысячах случаев правоохранители вынесли отказ в возбуждении уголовного дела.

Всего за год к административной ответственности привлекли 1,56 тысячи человек по делам о побоях или совершении иных насильственных действий в отношении женщин. Еще 67 протоколов о побоях суды вернули полиции для устранения недостатков. К уголовной ответственности по делам о семейно-бытовых избиениях женщин привлекли трех человек за год.

К теме семейного насилия Штанникова обращается не впервые. В предыдущий раз она задавала связанный с этим вопрос начальнику регионального ГУ МВД Роману Плугину во время его отчета перед Заксобранием. В тот раз Плугин заявил о снижении почти наполовину в Петербурге количества регистрируемых тяжких и особо тяжких преступлений бытового характера.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру