ККИ провел рейды против незаконной торговли цветами

Перед 8 марта комитет по контролю за имуществом вместе с подведомственным центром повышения эффективности использования государственного имущества искал места нелегальной торговли цветами, сообщили 10 марта в пресс-службе Смольного. Рейды прошли на улицах с высоким пешеходным трафиком рядом с более чем десятью станциями метро. Всего от незаконных торговых точек по продаже тюльпанов и мимоз освободили 30 участков.

"В отношении нарушителей составлены административные протоколы за осуществление торговли в неустановленных местах", - заявили в пресс-службе администрации города. Административные штрафы для граждан за торговлю в неположенных местах варьируются от четырех до пяти тысяч рублей.

Сотрудники комитета провели проверки у станций метро "Проспект Просвещения", "Ломоносовская", "Комендантский проспект", "Приморская", "Ленинский проспект", "Удельная", "Купчино", "Академическая", "Рыбацкое", "Московская", "Озерки" и "Улица Дыбенко".

Летом 2025 года сотрудники ККИ провели рейд на Невском проспекте против нелегальной торговли цветами и сувенирами. В тот же период Смольный запретил разносную торговлю рядом со станциями метро, а также образовательными, культурными, спортивными учреждениями.

Кроме того, 9 марта власти Петербурга заявили, что планируют запретить установку киосков и других нестационарных торговых объектов во дворах.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный