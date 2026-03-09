Резервирование парковки и киоски во дворах планируют запретить в Петербурге

Власти Петербурга планируют запретить самовольное резервирование парковочных мест и размещение нестационарных торговых объектов во дворах, в том числе на территориях, находящихся в долевой собственности жителей, передает "Фонтанка" 9 марта. По информации издания, проект изменений уже разработан и внесет коррективы в пункт 1.10.5 действующих правил благоустройства.

Сейчас документом постановления запрещена самовольная установка ограждений и замков для резервирования парковки только на территориях общего пользования. По данным "Фонтанки", из формулировки предлагается убрать это ограничение, распространив запрет на все дворовые территории, включая участки, принадлежащие собственникам квартир в жилых домах. Так, в случае принятия проекта, незаконными объявят любые устройства бронирования парковки. Например, замки, барьеры, цепи и столбики, которые сейчас жильцы многоквартирных домов устанавливают без согласования с властями.

Авторы проекта также предлагают выявлять и пресекать случаи установки НТО. По их данным, после демонтажа таких киосков с городских земель предприниматели начали переносить их на частные территории, в том числе во дворы многоквартирных домов. "Фонтанка" отмечает, что проект также предусматривает изменение системы контроля за соблюдением этих норм. Уполномоченным лицам поручат выявлять и пресекать нарушения новых правил, виновных же планируют привлекать к ответственности и штрафовать за нарушение правил благоустройства.

По данным авторов проекта, резервирование парковочных мест и установка несогласованных ларьков влияет на благоустройство территорий, а также часто сопряжено с нарушением пожарной безопасности, миграционного законодательства и санитарных норм. Из-за незаконного бронирования парковок и размещения торговых точек во дворах увеличивается количество жалоб местных жителей в профильные службы.

Год назад депутаты Законодательного собрания Петербурга обсуждали федеральный законопроект, предусматривающий установку НТО во дворах многоквартирных домов в соответствии с решением городских властей. Тогда законопроект критиковали представители партий КПРФ и "Новые люди" за возможное нарушение правил частной собственности и возникновение проблем у предпринимателей. Бизнес-омбудсмен Валерий Калугин также посчитал введение ограничений избыточной мерой.

Екатерина Гусева