ЗакС и ларьки у дома

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Главной темой заседания Законодательного собрания Петербурга 26 февраля стал федеральный законопроект об урегулировании нестационарных торговых объектов возле многоквартирных домов. Петербургский парламент хочет распространить на всю страну практику, по которой различные ларьки и киоски на частной территории будут размещаться по правилам, которые определят власти.

Депутаты петербургского парламента 26 февраля собрались без председателя Заксобрания Александра Бельского, который, по слухам, взял короткий отпуск. По сложившейся практике, в отсутствие спикера его заместитель Николай Бондаренко оперативно, за полтора часа рассмотрел всю дюжину вопросов из повестки. Широкого обсуждения удостоился только один вопрос - федеральная законодательная инициатива с предложением урегулировать порядок размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на участках, находящихся в частной собственности.

В законопроекте, который подготовили депутаты-единороссы Валерий Гарнец и Денис Четырбок, речь шла о киосках и ларьках, установленных на придомовой территории и вблизи многоквартирных домов. Как уточняют авторы законопроекта, сейчас предпринимателям можно договориться об установке своего объекта в обход чиновников, получив одобрение только у владельцев недвижимости. В некоторых случаях в роли последних выступают, например, товарищества собственников жилья (ТСЖ). Муниципальные и региональные власти формально не могут вмешаться в такие договоренности между собственниками и бизнесом.

Претензия депутатов заключается в том, что подобные конструкции зачастую не проходят различные процедуры, как это бывает при размещении торговых объектов на территории, находящейся в собственности государства - недобросовестные представители бизнеса могут пренебречь в таких случаях, например, мерами безопасности и эстетичностью внешнего вида. Сейчас торговые объекты, по-хорошему, устанавливаются в соответствии со схемой размещения НТО. Включение объекта в схему сопровождается выполнением различных регламентов и условий. Все, что размещается на частной территории вне схемы - происходит, как выразился депутат Гарнец, "стихийно". Вести какой-либо учет таких объектов затруднительно.

Авторы законопроекта предлагают обязать бизнес согласовывать торговые объекты на частной территории со схемой размещения НТО. В противном случае, в случае принятия закона Государственной думой, объекты вне схемы можно будет снести на основании предписания от местных властей. В тексте законопроекта полномочие по выпуску предписания предлагается закрепить за органами местного самоуправления. Также авторы инициативы указывают, что торговые объекты должны соответствовать правилам благоустройства, установленным муниципалитетом.

У многих депутатов возникли вопросы к законопроекту. Один из самых острых - о неприкосновенности частной собственности. Об этом напомнила глава фракции КПРФ Ирина Иванова. Она подчеркнула, что нынешние формулировки законопроекта могут немного выйти за границы прилегающих к МКД территорий и распространиться на всю частную собственность без исключений, что может привести к нарушению прав.

- Да, действительно, Конституция защищает права и свободы граждан Российской Федерации, частную собственность тоже. Но у нас еще существует статья, которой определено, что права и обязанности граждан не могут нарушать права и обязанности третьих лиц. А в статье 55 Конституции, пункте 3 указано, что некоторые свободы и права граждан могут быть ограничены федеральным законодательством. <...> Не вижу здесь никаких препятствий, - ответил Гарнец.

Также парламентарии сочли предложение Гарнеца и Четырбока не совсем отвечающим запросу бизнеса. Экс-девелопер, лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов считает, что обязательное внесение НТО в схему размещения создаст дополнительную нагрузку для чиновников, а также, по его мнению, может испортить инвестиционный климат в городе, особенно для представителей малого предпринимательства. Такие мысли у него возникли, опять же, из-за обтекаемой формулировки о частной собственности. Павлов предложил уточнить в законе, что речь в положении идет именно об участках возле МКД. Гарнец взглядов коллег в этой части не разделяет. По его мнению, инициатива ничего не ограничивает, а лишь предписывает бизнесу с частных территорий включаться в схему размещения стационарных объектов, которая, как он сам упоминал ранее, требует соблюдение регламентов и других бюрократических деталей. Гарнец добавил, что пустующих мест в схеме должно хватить всем желающим, по его информации - вакантными остаются 17 тысяч точек.

Отметим, законопроект не затрагивает незаконные торговые объекты, на которые регулярно жалуются жители, в частности, возле входа на станцию метро "Приморская" и других. В таких зонах размещение НТО, формально, не предусмотрено ни при каких обстоятельствах.

Проект федеральной инициативы был принят за основу, то есть в первом чтении. Он получил поддержку 34 депутатов. Девять парламентариев проголосовали против. Воздержавшихся не было.

















Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру