ЗакС, ценники и доклад бизнес-омбудсмена

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуДепутаты Законодательного собрания Петербурга 9 апреля заслушали доклад бизнес-омбудсмена Валерия Калугина, а также приняли за основу проект федеральной инициативы о обязанности ритейлеров указывать на ценниках размер наценки на социально-значимые товары. Подробнее о заседании - в материале ЗАКС.Ру.

Выступление бизнес-омбудсмена

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Валерий Калугин выступил перед депутатами Заксобрания во второй раз. В должности он с весны 2023 года. Свой доклад, который пришли послушать многочисленные представители общественности и бизнес-сообщества, он сопроводил многочисленными графиками и диаграммами. Часть его тезисов была посвящена положительным изменениям в городской экономике. Например, значительному снижению числа зарегистрированных "экономических" преступлений - в 2024 году оно сократилось в два раза. Однако, проблемы в нынешнем положении дел тоже есть. Омбудсмен выделил нехватку кадров для развития промышленности и смену инвестиционного климата - доля предприятий, которые готовы тратить деньги на собственное развитие сократилась до 7,9%. Ранее таких компаний было около 25%.

Во время ответов на вопросы депутатов зашла речь о киосках, которые располагаются на территории у многоквартирных домов. Такие торговые объекты особо не контролируются государством из-за нехватки полномочий. Недавно в Заксобрании начали рассматривать законопроект, по которому НТО на частной территории у многоквартирных домов будут размещать по правилам чиновников. Член фракции "Новые люди" Ольга Герасина поинтересовалась у Калугина, как он относится к таким объектам.

- Частная собственность - это определенный институт. Он имеет много ограничений, допустим, в других странах еще больше ограничений, но все-таки это частная собственность. Само размещение НТО у нас регулируется на государственной земле. <...> Я считаю, это [ограничение на размещение объектов на частной собственности] избыточно. Оно не соответствует двум решениям Конституционного суда. Мы должны думать не только о территориях многоквартирных домов, но и вообще о частных территориях, потому что закон может всколыхнуть очень большие серьезные проблемы, - сказал Калугин.

Омбудсмен добавил, что существуют другие решения этого вопроса. В разговор вмешался спикер парламента Александр Бельский, который призвал докладчика к однозначному ответу. В пример он привел случай из жизни - во время одной из поездок он заметил вейпшоп в одном из таких киосков на углу Невского проспекта и Садовой улицы.

- Стоит ларек. Написано "вейпы". Обращаюсь в органы государственной власти - они говорят: "Так это многоквартирный дом поставил. Это их земля". То есть вы считаете, что ларек на углу Невского и Садовой, в самом похабном его понимании - это нормально или нет? Я не понимаю, как тогда это регулировать, - возразил Бельский.

Калугин ответил, что "поддерживает беспокойство" парламентариев, "но не способы" регулирования, предлагаемые депутатами. Одно из последних предложений, обсуждаемых в парламенте, связано с включением придомовой территории в схему размещения НТО, которая обычно регламентирует расстановку торговых точек лишь на государственной земле.

Другие вопросы были посвящены трудоустройству. Вице-спикер Заксобрания Павел Иткин, лидер фракции ЛДПР, поинтересовался, как можно ужесточить условия найма мигрантов. Депутат предлагал организовать такой порядок трудоустройства иностранцев, по которому работодатель должен был бы отчитываться за работника с момента въезда в страну до тех пор, пока он ее не покинет. Калугин к идее отнесся положительно. Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник спросил, как обстоят дела с трудоустройством инвалидов. Калугин рассказал, что наиболее плотно следует работать над трудоустройством участников СВО, которые получили инвалидность за период службы.

- Инвалиды все же жили в гражданском обществе, они знают правила, примерно все понимают, а ребята, которые вернулись, наши герои, мы должны их отдельно сопровождать, обучать, устраивать, - заявил Калугин.

Рябоконь против высоких наценок

Дольше всего сегодня депутаты обсуждали федеральную инициативу коллеги из фракции "Единая Россия" Андрея Рябоконя об обязательном указании размера наценки на социально-значимых товарах. К таким продуктам относятся разные виды мяса, сахар, мука, хлеб, некоторые фрукты и другие ключевые товары из потребительской корзины рядового россиянина. Всего в перечне, согласно постановлению правительства РФ, 24 наименования. Депутат Рябоконь полагает, что демонстрация наценки сможет нивелировать социальную напряженность. Далеко не все коллеги разделяют такую позицию.

- Что нам даст такая публикация дельты? Снижение социального напряжения, если дельта невысока? А что значит невысока? Если она будет 5%, что, вроде, немного. При этом ничто не ограничивает от прогрессирования нижний показатель, себестоимость. Она может расти бесконечно, а дельта будет все те же 5%? Непонятно, кем и как будет контролироваться подлинность информации, - перечисляла претензии к законопроекту лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина.

Шишкина добавила, что инициатива не предусматривает какие-либо механизмы влияния на рост цен, а публикация размера наценки лишь позволит потребителям узнать, кто в ритейле "плохиши".

- С этой инициативой все не так. Я всегда исходил из того, что идет конкуренция конечных цен, а не наценок. Ну давайте тогда приводить все составляющие себестоимости: во сколько обошлась доставка, закупочная цена. <...> В большинстве случаев, ритейлеры в настоящее время торгуют этими категориями товаров в убыток, перенося маржинальность на алкоголь, на табак, на другие виды товаров, деликатесы. Такой элемент экономической социальной справедливости, где богатые, условно, субсидируют товары для более бедных. Поэтому идея не стоит той бумаги, на которой она сформулирована, - рассказал после заседания журналистам замглавы фракции КПРФ Александр Рассудов.

Документ был принят за основу всего 33 голосами. Вероятно, законопроект поддержали однопартийцы Рябоконя и примерно три депутата из других фракций.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру