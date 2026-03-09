Минздрав предложил разделить форму медработников по цветам

Рекомендации по цветовой дифференциации формы медицинских работников подготовило министерство здравоохранения России, сообщают 9 марта РИА "Новости" со ссылкой на документ ведомства. Предлагается использовать шесть различных цветов одежды в зависимости от должности сотрудника медучреждения.

Согласно рекомендациям Минздрава, руководству предлагается носить форму фиолетового цвета, а врачам — одежду темно-зеленого оттенка. Для среднего медперсонала, включая фельдшеров, медсестер, акушеров и лаборантов, предусмотрен салатовый цвет, для группы младшего персонала, в которую входят санитары и сиделки, ведомство выбрало лавандовый. Административным работникам предлагается использовать голубую форму, а сотрудникам немедицинских и хозяйственных служб, включая IT-специалистов — серую.

РИА "Новости" отдельно отмечает рекомендации по выбору обуви для медработников, прописанные в документе министерства. Так, толщина подошвы должна составлять около двух-трех сантиметров, чтобы снизить нагрузку при ходьбе. Кроме того, рекомендуется носить обувь с рифленой, гибкой и прорезиненной подошвой. По мнению авторов рекомендаций, такая обувь не создаст медработникам дополнительных неудобств и не позволит скользить во время ходьбы.

В декабре 2024 года глава Минздрава Михаил Мурашко призвал медучреждения разработать единый дизайн-код и следить за внешним видом сотрудников. По его словам, для медицинских организаций необходимо разработать узнаваемый корпоративный стиль.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный