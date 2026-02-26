ФСБ пресекла теракт против высокопоставленного военного в Петербурге

Двое россиян готовили теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны в Петербурге. Сотрудники ФСБ задержали причастных, сообщили днем 26 февраля российские информагентства со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. В ведомстве заявили, что покушение готовилось по заданию спецслужб Украины.

В ведомстве заявили, что коммуникация с организаторами теракта велась через Telegram. Подозреваемые сами вышли на представителей украинских спецслужб и заявили о готовности совершить преступление, отметили в ФСБ. Оба фигуранта дали признательные показания. Сейчас они задержаны.

"По заданию куратора они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство, провели разведку адреса проживания и установили СВУ под транспортное средство военнослужащего. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России взрывное устройство было обнаружено и обезврежено", – приводит ТАСС выдержку из сообщения ЦОС ФСБ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру