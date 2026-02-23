Из ювелирного магазина в Петербурге украли украшений на 1,1 млн рублей

Полицейские ищут неизвестных, укравших драгоценности из ювелирного магазина на проспекте Стачек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 февраля. Ущерб оценили в 1,1 млн рублей. Правоохранительные органы возбудили дело по статье о краже в особо крупном размере (ст. 158 УК РФ).

По данным ведомства, вечером 22 февраля полицейским поступило сообщение о пропаже драгоценностей. Силовики приехали на место происшествия и установили, что в период с 16:20 по 16:40 злоумышленники открыли витрину и украли товары. В каком именно магазине произошло ограбление, в пресс-службе полиции не уточнили.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению", - заявили в ГУ МВД.

Кража имущества, стоимость которого превышает миллион рублей, расценивается как особо крупная. За совершение подобного преступления злоумышленников могут лишить свободы на срок до десяти лет, а также выписать штраф до одного миллиона рублей или в размере дохода за пять лет.

В ноябре 2025 года 21-летний житель Ленобласти попытался ограбить пункт обмена криптовалюты. Злоумышленник вооружился страйкбольными гранатами.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру