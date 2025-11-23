Криптообменник в Петербурге пытались ограбить с помощью страйкбольной гранаты

На Херсонской улице 22 ноября сотрудники полиции задержали 21-летнего безработного жителя Ленинградской области, который предпринял попытку ограбления пункта обмена криптовалюты. У злоумышленника с собой были страйкбольные гранаты. Силовики возбудили уголовное дело по статье о разбое (ч. 3 ст. 162 УК).

По данным правоохранительных органов, мужчина зашел в помещение криптообменника в апарт-отеле "Ярд Резиденс" неподалеку от станции метро "Площадь Александра Невского", привел в действие две страйкбольные гранаты и зажег дымовую шашку. После этого он потребовал от сотрудников пункта обмена перевести всю имеющуюся криптовалюту на указанный им электронный кошелек.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, на место прибыли взрывотехники ОМОН "Бастион". Они осмотрели пиротехническое изделие, похожее на гранату Ф-1.

Удалось ли злоумышленнику получить какие-либо средства – неизвестно, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти об этом не сообщили. Молодого человека задержали на месте и доставили в отдел полиции. Сейчас силовики решают вопрос об избрании меры пресечения. По статье о разбое мужчине может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы.

По данным из открытых источников, в здании апарт-отеля на Херсонской улице расположен криптообменник Yzex, однако представители площадки в беседе с ЗАКС.Ру не стали комментировать инцидент.

Константин Леньков / Фото: Росгвардия