Петербуржец задержан за бросок дымовой шашки из-за невыплаченной зарплаты

В Петербурге полиция задержала 28-летнего офисного сотрудника по делу о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после выходки на рабочем месте, сообщили 22 ноября в региональном ГУ МВД. Из-за невыплаты заработной платы горожанин распылил в офисе перцовый баллончик и бросил дымовую шашку.

Инцидент произошел днем 21 ноября в бизнес-центре по проспекту Юрия Гагарина. В полицию Московского района поступило сообщение о том, что в помещении офиса молодой человек распылил перцовый баллон и бросил дымовую шашку. Прибывшие на место правоохранители задержали дебошира, изъяв при этом еще пять газовых баллонов и дымовую шашку.

Позже в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения, куда обратились три менеджера компании. У них обнаружили токсическое действие слезоточивого газа и отпустили в удовлетворительном состоянии. Пострадавшие обратились в полицию.

