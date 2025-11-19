Поджог автомобиля ДПС стал делом о теракте

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) после поджога автомобиля ДПС в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщили 19 ноября в пресс-службе ведомства. По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний иностранец.

По версии следствия, подросток поджег служебный автомобиль неподалеку от отдела полиции по Адмиралтейскому району. Сделал он это якобы "в целях дестабилизации деятельности органов власти".

"Предварительно установлено, что юноша совершил указанное преступление под воздействием неустановленных лиц, осуществлявших координацию его действий при помощи мессенджера", — уточнили в СК.

Молодого человека доставили на допрос к следователю для дачи показаний. Следствие выясняет обстоятельства происшествия, по делу назначены судебные экспертизы.

Информация о поджоге автомобиля, стоявшего на парковке Госавтоинспекции на набережной Обводного канала, поступила в полицию в 11:49. Предполагаемого поджигателя задержали на месте происшествия.

Андрей Казарлыга / Фото: ГСУ СК по Петербургу