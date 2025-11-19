Подросток сжег машину ДПС на Обводном канале

В Петербурге задержан 15-летний гражданин Узбекистана за поджог автомобиля ДПС на набережной Обводного канала возле отдела Госавтоинспекции по Адмиралтейскому району, сообщила 19 ноября "Фонтанка" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сама машина выгорела полностью.

Уголовное дело пока не возбудили. По факту произошедшего проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.

Поджог произошел около полудня, о произошедшем написал telegram-канал "Дорожный инспектор". Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал.

В конце октября правоохранители задержали 13-летнего школьника за попытку поджечь служебные автомобили возле отдела полиции в Красногвардейском районе. Произошедшее квалифицировали как покушение на теракт.

UPD: Как уточнили в ГУ МВД, по предварительно информации, подросток действовал по указке неизвестных, с которыми переписывался через мессенджер. "Он приобрел бензин и облил им сверху один из патрульных автомобилей, припаркованных возле отдела Госавтоинспекции", — рассказали в пресс-службе полицейского Главка.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру