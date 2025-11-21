ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 21 ноября 2025, 12:58

Пожарные потушили премиальную иномарку в Петроградском районе

фото ЗакС политика Пожарные потушили премиальную иномарку в Петроградском районе

В ночь на 21 ноября пожарные потушили горящий Rolls-Royce в Петроградском районе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Огонь возник в моторном отсеке и салоне. Что могло стать причиной пожара в автомобиле - не уточняется.

Информация об инциденте поступила дежурным в 01:11. Пожарные ликвидировали возгорание в 02:21 по адресу: Вытегорский переулок, 1. Для этого были задействованы две спецмашины и десять человек личного состава. Какие-либо сведения о пострадавших не поступали специалистам МЧС.

Как сообщают городские СМИ, машина зарегистрирована на компанию, принадлежащую российской и голливудской актрисе, имевшей титул "Миссис мира 2006".

В начале октября в Петербурге ночью загорелись два лазурных автобуса в Красногвардейском районе. По информации МЧС, обошлось без пострадавших. В тушении общественного транспорта приняли участие 17 человек и четыре спецмашины.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама