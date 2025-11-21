Пожарные потушили премиальную иномарку в Петроградском районе

В ночь на 21 ноября пожарные потушили горящий Rolls-Royce в Петроградском районе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Огонь возник в моторном отсеке и салоне. Что могло стать причиной пожара в автомобиле - не уточняется.

Информация об инциденте поступила дежурным в 01:11. Пожарные ликвидировали возгорание в 02:21 по адресу: Вытегорский переулок, 1. Для этого были задействованы две спецмашины и десять человек личного состава. Какие-либо сведения о пострадавших не поступали специалистам МЧС.

Как сообщают городские СМИ, машина зарегистрирована на компанию, принадлежащую российской и голливудской актрисе, имевшей титул "Миссис мира 2006".

В начале октября в Петербурге ночью загорелись два лазурных автобуса в Красногвардейском районе. По информации МЧС, обошлось без пострадавших. В тушении общественного транспорта приняли участие 17 человек и четыре спецмашины.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру