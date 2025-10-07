МЧС потушила два лазурных автобуса в Красногвардейском районе

Два лазурных автобуса загорелись ночью 7 октября в Красногвардейском районе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Обошлось без пострадавших.

Сообщение о пожаре в автопарке у дома 3 по Екатерининскому проспекту поступило в МЧС около 01:33. На место выехали 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Возгорание удалось потушить к 02:05. Как рассказали в пресс-службе МЧС, в автобусах "сгорели сгораемые части".

В городском комитете по транспорту "Деловому Петербургу" причиной пожара назвали самопроизвольное возгорание в моторном отсеке одного из автобусов. Судя по опубликованным в социальных сетях видео, автобус сгорел полностью. По данным СМИ, он совершал перевозки по маршруту № 220.

Отметим, что в Петербурге периодически происходят возгорания лазурных автобусов. Так, в апреле одна машина сгорела на Васильевском острове. До этого в конце февраля произошёл пожар в автобусе возле корпуса СПбГУ.

В декабре 2024 года вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков связал проблему возгорания городских автобусов с санкциями против России. По его словам, большинство инцидентов произошло с машинами, которые поступили в Петербург в 2022 году, когда введённые санкции затруднили поставку комплектующих.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру