Лазурный автобус загорелся рядом со зданием СПбГУ в Петергофе

В Петергофе рядом со зданиями Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) произошел пожар в автобусе маршрута № 358, об этом 28 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Как уточняет издание, автобус обслуживает "Вест-Сервис". Транспортное средство загорелось на конечной остановке на Ульяновской улице, неподалеку от университета.

По предварительной информации, возгорание началось в моторном отсеке, когда в автобусе не было пассажиров. Пламя охватило заднюю часть машины. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас причины возгорания выясняются специалистами.

Проблема возгорания лазурных автобусов в Петербурге не редкая. Например, в декабре 2024 года на Ленинском проспекте лазурный автобус сгорел полностью, а в ноябре этого же года пожар случился в транспорте в Кронштадте. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков ранее заявлял, что возгорание автобусов связано с санкциями, введенными против России.

Фото: ЗАКС.Ру