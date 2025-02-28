ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:21

Лазурный автобус загорелся рядом со зданием СПбГУ в Петергофе

фото ЗакС политика Лазурный автобус загорелся рядом со зданием СПбГУ в Петергофе

В Петергофе рядом со зданиями Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) произошел пожар в автобусе маршрута № 358, об этом 28 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Как уточняет издание, автобус обслуживает "Вест-Сервис". Транспортное средство загорелось на конечной остановке на Ульяновской улице, неподалеку от университета.

По предварительной информации, возгорание началось в моторном отсеке, когда в автобусе не было пассажиров. Пламя охватило заднюю часть машины. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас причины возгорания выясняются специалистами.

Проблема возгорания лазурных автобусов в Петербурге не редкая. Например, в декабре 2024 года на Ленинском проспекте лазурный автобус сгорел полностью, а в ноябре этого же года пожар случился в транспорте в Кронштадте. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков ранее заявлял, что возгорание автобусов связано с санкциями, введенными против России.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 февраля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама