На Ленинском проспекте полностью сгорел лазурный автобус

В Кировском районе Петербурга полностью сгорел лазурный автобус, из-за чего на Ленинском проспекте образовалась пробка, об этом 18 декабря пишет "Фонтанка.ру" и пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Как рассказали спасатели, сообщение о пожаре на Ленинском проспекте поступило утром в среду, 18 декабря. Пожар охватил лазурный автобус полностью. возгорание удалось ликвидировать за 16 минут. По данным "Фонтанки", горел автобус под номером 226. Инцидент вызвал пробку на Ленинском проспекте от пересечения с проспектом Народного Ополчения до улицы Зины Портновой.

Уточняется, что сведения о пострадавших при этом не поступали. Представитель перевозчика "Домтрансавто" подтвердил эту информацию и уточнил, что водитель действовал по инструкции. Причины возгорания будут выяснять.

В ликвидации пожара участвовали 10 человек личного состава МЧС и две единицы специальной техники.

Напомним, что в пятницу, 13 декабря, на Ленинском проспекте произошел другой инцидент с участием лазурного автобуса. Тогда автобус столкнулся с троллейбусом.

Фото: ЗАКС.Ру