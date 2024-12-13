На Ленинском столкнулись троллейбус и лазурный автобус

Петербургские правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП с участием общественного транспорта в Кировском районе города, об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел утром в пятницу, 13 декабря, на Ленинском проспекте. Там столкнулись лазурный автобус №239 под управлением мужчины-водителя и троллейбус №32 под управлением женщины-водителя.

В результате произошедшего пострадали двое, а именно водитель и кондуктор троллейбуса. Обеих женщин госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя лазурного автобуса. Правоохранители уточняют, что он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Напомним, что в понедельник, автобус №288 съехал с дороги и оказался в кювете на Софийской улице. Женщина-водитель не справилась с управлением, в салоне в момент аварии пассажиров не было.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти