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Новости 14:01

В Пушкинском районе автобус вылетел в кювет из-за гололедицы

фото ЗакС политика В Пушкинском районе автобус вылетел в кювет из-за гололедицы

В Пушкинском районе Петербурга автобус маршрута №  288 съехал с дороги и оказался в кювете. Инцидент произошел ночью 9 декабря на Софийской улице у пересечения с Заводским проспектом. По предварительным данным, причиной аварии стала гололедица, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу компании "Домтрансавто", обслуживающую маршрут.

За рулем автобуса находилась женщина 1954 года рождения. По словам представителей компании, она не справилась с управлением. На момент происшествия пассажиров в салоне не было, пострадавших нет.

Очевидцы предположили, что авария могла произойти после столкновения автобуса с двумя легковыми машинами, но эту информацию не подтвердили. ДТП произошло около двух часов ночи неподалеку от автозаправки. Женщина-водитель осталась невредимой.

Напомним, в конце ноября лазурный автобус сбил петербурженку на Лабораторной улице. Девушке после ДТП потребовалась госпитализация.

фото: ЗАКС.Ру


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