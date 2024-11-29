Лазурный автобус сбил петербурженку на Лабораторной улице

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием местной жительницы и лазерного автобуса, об этом 29 ноября пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером в четверг, 28 ноября, у дома на Лабораторной улице. По предварительной информации, петербурженка вышла на проезжую часть и попала над колеса автобуса №105.

Правоохранители уточнили, что девушке после ДТП потребовалась госпитализация. По словам врачей, ее состоянии оценили как средней степени тяжести.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Представители перевозчика "Вест-Сервис", который обслуживает автобус, заявили, что девушка вышла на дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Напомним, что 25 ноября в поселке Новоселье в Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. По данным МВД, пострадали 11 человек, среди которых пятеро несовершеннолетних.

Фото: ЗАКС.Ру