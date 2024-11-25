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При столкновении автобуса и грузовика в Ленобласти пострадали 11 человек

фото ЗакС политика При столкновении автобуса и грузовика в Ленобласти пострадали 11 человек

Утром 25 ноября в поселке Новоселье в Ломоносовском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. По данным МВД, пострадали 11 человек, среди которых пятеро несовершеннолетних. Одному из пострадавших находится в тяжелом состоянии. За рулем автобуса был иностранец. Прокуратура Ленобласти организовала проверку по факту ДТП.

Столкновение произошло в 7:24 возле дома по адресу Красносельское шоссе, 8. Сейчас на месте работает наряд Госавтоинспекции. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП. Судя по фотографиям, опубликованным МВД, автобус въехал в прицеп грузового автомобиля. Автобус следовал по маршруту Новоселье - станция метро "Проспект Ветеранов". 

"По предварительным данным, рейсовый автобус 181 маршрута, за рулем которого находился водитель - гражданин одного из государств Центральной Азии, въехал сзади в припаркованную у обочины фуру", - заявили в МВД.

Фото ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

На прошлой неделе "лазурный" автобус врезался в остановку в центре Петербурга. 

Константин Леньков / Фото ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области


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