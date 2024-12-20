Вице-губернатор Поляков объяснил возгорания лазурных автобусов санкциями

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил, что проблема возгорания городских автобусов связана с санкциями против России, включая ограничения на российских производителей техники, об этом 20 декабря пишут "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на слова чиновника.

По словам вице-губернатора, большинство инцидентов с возгоранием автобусов произошло с машинами, которые поступили в Петербург в 2022 году, когда введённые санкции затруднили поставку комплектующих.

"Наши производители на сегодняшний день меняют конструкцию подвижного состава. С гидропривода переходят на электропривод на автобусах, радиаторы, которые сегодня поступают. Мы сейчас тестируем эти автобусы, смотрим, как они себя зарекомендуют", – сказал Поляков.

Он также подчеркнул, что несмотря на случаи возгорания, подобных инцидентов было немного, и в них никто не пострадал.

Напомним, что в среду, 18 декабря, на Ленинском проспекте полностью сгорел лазурный автобус №226. Спасатели смогли ликвидировать возгорание всего за 16 минут.

Фото: ЗАКС.Ру