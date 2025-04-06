На Васильевском острове сгорел лазурный автобус

Днем 5 апреля на 18 линии Васильевского острова сгорел городской автобус, который следовал по маршруту №151. К тушению пожара МЧС привлекли две единицы техники и десять человек личного состава. Ликвидировать пожар удалось к 15:19. Пострадавших нет.

Как уточняет издание "Фонтанка", сгоревший автобус марки МАЗ обслуживала компания-перевозчик "Домтрансавто". Ранее в Петербургу из-за случаев возгорания приходилось временно снимать с маршрута автобусы этой модели - их отправляли на экспертизу.

В последний раз другой лазурный автобус горел рядом со зданием СПбГУ в Петергофе в феврале 2025 года.

Константин Леньков / Фото: "Дорожный инспектор" в VK