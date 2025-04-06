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Новости 10:13

На Васильевском острове сгорел лазурный автобус

фото ЗакС политика На Васильевском острове сгорел лазурный автобус

Днем 5 апреля на 18 линии Васильевского острова сгорел городской автобус, который следовал по маршруту №151. К тушению пожара МЧС привлекли две единицы техники и десять человек личного состава. Ликвидировать пожар удалось к 15:19. Пострадавших нет. 

Как уточняет издание "Фонтанка", сгоревший автобус марки МАЗ обслуживала компания-перевозчик "Домтрансавто". Ранее в Петербургу из-за случаев возгорания приходилось временно снимать с маршрута автобусы этой модели - их отправляли на экспертизу. 

В последний раз другой лазурный автобус горел рядом со зданием СПбГУ в Петергофе в феврале 2025 года. 

Константин Леньков / Фото: "Дорожный инспектор" в VK


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