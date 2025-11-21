Анохин пообещал перевести 300 рублей в крипте депутату МО "Комарово"

Руководитель петербургского отделения партии "Родина" Андрей Анохин в своих соцсетях пообещал перевести депутату МО "Поселок Комарово" Амиру Шехмаметьеву 100 000 токенов собственной криптовалюты "Златник". Мундеп правильно, по мнению Анохина, ответил на вопрос экс-чиновника о логике крипторынка в соцсетях.

Судя по данным одной из децентрализованных бирж, на которую ссылается сам Анохин, в пересчете на доллары сумма вознаграждения для муниципала составляет около 4 долларов. Это чуть больше 300 рублей по состоянию на 21 ноября.

Анохин последние месяцы занимается развитием собственной криптовалюты, которую назвал "Златник". По задумке бывшего депутата и чиновника Смольного, эта монета в будущем сможет стать российским ответом биткоину. С момента эмиссии "Златника" выпущено 100 млрд монет, при этом 99% токенов находятся на кошельке у одного человека. Вероятно, у самого Анохина. По примерным оценкам, сейчас общая ликвидность "Златника" составляет примерно 12 тысяч долларов.

В прошлом Анохин был депутатом Законодательного собрания. Он работал в парламенте с 2011 по 2021 год. Избраться в новый созыв не смог. Перешел на работу в комитет по делам Арктики, где занимал должность заместителя председателя комитета до самого роспуска в мае 2025 года. Вскоре после ухода из Смольного возглавил петербургское отделение партии "Родина".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру