Бельский поддержал объявление 2026 года Годом петербургской культуры

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский заявил 3 января в своем Telegram-канале о поддержке предложения объявить 2026 год Годом петербургской культуры. Соответствующую идею ранее выдвинул губернатор Александр Беглов в ходе прямой линии в начале декабря.

"Предложение губернатора логичное и обоснованное. Культура на берегах Невы — градообразующая основа и конкурентное преимущество. У нас ведущие выставочные и кинопространства, театральные и музыкальные сцены, "Алые паруса", "Книжный салон", "Опера всем" — в афише бесчисленное множество мест и событий", — отметил Бельский.

При этом парламентарий высказал мнение о том, что петербургская культура "не замыкается в прошлом" и постоянно обновляется благодаря деятельности молодых авторов, композиторов, художников и студентов творческих вузов. Он напомнил о предстоящем праздновании юбилеев Дмитрия Лихачева и Дмитрия Шостаковича и выразил уверенность, что "грядущие месяцы подарят нам много интересного".

В 2026 году в Петербурге будут отмечать 120-летия Шостаковича и Лихачева, о чем ранее сообщил Беглов. "Официального решения мы пока никакого не принимали. Но год Шостаковича и год Лихачева — будет правильно назвать Годом петербургской культуры", — заявил он на прямой линии и пообещал посоветоваться на этот счет с жителями и депутатами города.

Прошедший, 2025 год был объявлен в Петербурге Годом "Зенита" в честь 100-летия футбольного клуба. В целом в стране 2026 год назван Годом единства народов России, указ об этом подписал президент Владимир Путин в конце декабря.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру