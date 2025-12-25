Следующий год объявлен Годом единства народов России

Президент Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России, об этом он сообщил 25 декабря на заседании Государственного совета в Кремле. Текст подписанного указа опубликован на официальном портале правовой информации.

"2026 год объявлен Годом единства народов России. Только что мною подписан соответствующий указ", — передает слова главы государства пресс-служба Кремля.

Правительству поручено создать организационный комитет по проведению года единства народов и утвердить его состав. Также кабмин должен разработать план основных мероприятий, это предстоит сделать во взаимодействии с Советом по межнациональным отношениям, и определить источники их финансирования.

Сопредседателями оргкомитета назначены первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Татьяна Голикова. Регионам рекомендовано провести необходимые мероприятия в рамках Года единства народов.

Традиционно президент назначает тему предстоящего года. Так, 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества, 2024 год был Годом семьи.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль