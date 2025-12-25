ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 25 декабря 2025, 16:48

Следующий год объявлен Годом единства народов России

Следующий год объявлен Годом единства народов России

Президент Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России, об этом он сообщил 25 декабря на заседании Государственного совета в Кремле. Текст подписанного указа опубликован на официальном портале правовой информации.

"2026 год объявлен Годом единства народов России. Только что мною подписан соответствующий указ", — передает слова главы государства пресс-служба Кремля.

Правительству поручено создать организационный комитет по проведению года единства народов и утвердить его состав. Также кабмин должен разработать план основных мероприятий, это предстоит сделать во взаимодействии с Советом по межнациональным отношениям, и определить источники их финансирования.

Сопредседателями оргкомитета назначены первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Татьяна Голикова. Регионам рекомендовано провести необходимые мероприятия в рамках Года единства народов.

Традиционно президент назначает тему предстоящего года. Так, 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества, 2024 год был Годом семьи.

Андрей Казарлыга


