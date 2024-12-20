Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества

Президент Владимир Путин объявил, что 2025 год в России будет назван Годом защитников Отечества. Это решение он озвучил на заседании Госсовета, напомнив, что через год страна отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

Год будет посвящен героям, а также подвигам предков, сражавшихся за Родину в разные исторические периоды.

"Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм", - добавил Путин.

С 2007 года президент ежегодно утверждает тему следующего года для привлечения к ней общественного внимания. Так, 2022 год был посвящен культурному наследию народов России, 2023-й — педагогам и наставникам, а 2024-й вновь стал Годом семьи, как и в 2008 году.

фото с сайта Кремля