Губернатор объявил 2025 год в Петербурге "Годом Зенита"

В 2025 году в Петербурге будут отмечать 100-летие футбольного клуба "Зенит", объявил губернатор города Александр Беглов во время прямой линии 12 декабря.

- Год столетия футбольного клуба, который прославил и прославляет наш город. Постараемся как следует отметить юбилей "Зенита". Хочу отметить? Один из любимых девизов наших фанатов какой? Любите "Зенит" - больше побед будет, - зарядил губернатор.

ФК "Зенит" был основан в мае 1925 года. За свою историю команда десять раз становилась чемпионом России, пять раз завоевывала Кубок России и девять раз - Суперкубок России. Домашний стадион клуба - "Зенит Арена" на Крестовском острове.

Напомним, 2024 год в Петербурге прошел под эгидой празднования 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета.

Константин Леньков / Кадр из трансляции на странице Александра Беглова в VK