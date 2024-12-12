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Новости 12 декабря, 23:23

Губернатор объявил 2025 год в Петербурге "Годом Зенита"

фото ЗакС политика Губернатор объявил 2025 год в Петербурге "Годом Зенита"

В 2025 году в Петербурге будут отмечать 100-летие футбольного клуба "Зенит", объявил губернатор города Александр Беглов во время прямой линии 12 декабря. 

- Год столетия футбольного клуба, который прославил и прославляет наш город. Постараемся как следует отметить юбилей "Зенита". Хочу отметить? Один из любимых девизов наших фанатов какой? Любите "Зенит" - больше побед будет, - зарядил губернатор.  

ФК "Зенит" был основан в мае 1925 года. За свою историю команда десять раз становилась чемпионом России, пять раз завоевывала Кубок России и девять раз - Суперкубок России. Домашний стадион клуба - "Зенит Арена" на Крестовском острове. 

Напомним, 2024 год в Петербурге прошел под эгидой празднования 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета. 

Константин Леньков / Кадр из трансляции на странице Александра Беглова в VK


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