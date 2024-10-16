В Петербурге приняли закон о праздновании Дня СПбГУ

Заксобрание Петербурга в третьем, окончательном чтении приняло закон об установлении нового городского праздника — Дня Санкт-Петербургского государственного университета, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Голосование прошло на заседании 16 октября. Документ отправлен на подписание губернатору.

День Санкт-Петербургского государственного университета будут отмечать 8 февраля. В 2024 году университет отмечает 300-летие. СПбГУ является одним из старейших учебных заведений в России.

Также на заседании 16 октября собираются рассмотреть во втором чтении проект закона об утверждении памятной даты Дня героической защиты острова Сухо — 22 октября. С такой инициативой к губернатору обращались почетный гражданин Владимир Ходырев и представители организации "Жители блокадного Ленинграда".

Напомним, упомянутые законопроекты начали рассматривать в парламенте 9 октября.

Константин