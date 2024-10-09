Законопроекты о праздновании Дня СПбГУ и Дня героической защиты острова Сухо прошли первое чтение

Депутаты законодательного собрания Петербурга на заседании 9 октября поддержали в первом чтении законопроекты об установлении новых памятных дат: Дня Санкт-Петербургского государственного университета и Дня героической защиты острова Сухо, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Их будут отмечать 8 февраля и 22 октября соответственно.

В 2024 году Санкт-Петербургский государственный университет отмечает 300-летие с момента основания. В честь круглой даты в Петербурге был объявлен "Год Санкт-Петербургского государственного университета". В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что выпускниками этого вуза стали президенты России Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Остров Сухо в Ладожском озере в период блокады Ленинграда был одним из ключевых опорных пунктов Ладожской военной флотилии, которая отвечала за безопасность Дороги жизни. 22 октября 1942 года прошло сражение с вражеской флотилией. Отстояв остров, удалось сохранить доставку грузов в Ленинград. С инициативой об утверждении памятной даты к губернатору Александру Беглову обращался почетный гражданин Владимир Ходырев, скончавшийся летом 2024 года.

Во время обсуждения увековечивания памяти о событиях на Ладожском озере у некоторых депутатов возникли вопросы, почему Смольный, выступая с такой инициативой, делает акцент именно на этой дате, а не на других событиях. Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко в основном ссылался на авторов инициативы - Ходырева и представителей организации "Жители блокадного Ленинграда".

Ранее петербургский парламент ввел в городской закон День среднего профессионального образования - 2 октября.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру