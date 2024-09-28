Беглов подписал закон о Дне среднего профильного образования

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал поправку в закон "О праздниках и памятных датах в Санкт‑Петербурге". Теперь новый праздник - День среднего профильного образования – будет ежегодно отмечаться 2 октября сообщила 28 сентября пресс-служба Смольного.

Финансирование мероприятий, связанных с этим праздником, будет осуществляться за счет городского бюджета.

На федеральном уровне этот день был установлен указом президента России в 2022 году с целью развития и популяризации СПО. До этого 2 октября отмечали День профессионально-технического образования.

Дата выбрана неслучайно – именно в этот день в 1940 году был принят указ Президиума Верховного Совета СССР, который определял создание ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения.

Сегодня в Петербурге работают 116 учебных заведений, реализующих программы СПО.

Законопроект о добавлении Дня среднего профессионального образования в перечень городских праздников был внесен в Законодательное собрание Петербурга в июле 2024 года. В начале осенней сессии депутаты сразу же приступили к рассмотрению этого документа.

фото ЗАКС.Ру