ЗакС начал рассматривать проект о праздновании дня среднего профессионального образования

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 19 сентября рассмотрели в первом чтении законопроект об утверждении официального праздника День среднего профессионального образования, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Отмечать новую дату собираются 2 октября. Законопроект внес губернатор Александр Беглов.

Изначально аналогичный праздник был установлен на федеральном уровне указом президента Владимира Путина. Это было сделано в рамках идеи о развитии и популяризации среднего профессионального образования в России. Соответствующую поправку в городское законодательство собираются включить, чтобы чиновники из Смольного могли иметь основания для организации тематических мероприятий за счет городского бюджета.

Инициатива была внесена в парламент еще в середине лета, писал ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру