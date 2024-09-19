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Новости 10:31

ЗакС начал рассматривать проект о праздновании дня среднего профессионального образования

фото ЗакС политика ЗакС начал рассматривать проект о праздновании дня среднего профессионального образования

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 19 сентября рассмотрели в первом чтении законопроект об утверждении официального праздника День среднего профессионального образования, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Отмечать новую дату собираются 2 октября. Законопроект внес губернатор Александр Беглов

Изначально аналогичный праздник был установлен на федеральном уровне указом президента Владимира Путина. Это было сделано в рамках идеи о развитии и популяризации среднего профессионального образования в России. Соответствующую поправку в городское законодательство собираются включить, чтобы чиновники из Смольного могли иметь основания для организации тематических мероприятий за счет городского бюджета. 

Инициатива была внесена в парламент еще в середине лета, писал ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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