Неизвестные получили доступ к telegram-каналам комблага и его председателя

Злоумышленники получили доступ к telegram-каналам комитета по благоустройству и председателя ведомства Сергея Петриченко, заметил "Деловой Петербург". Сомнительные сообщения на ресурсах комитета в мессенджере появились в 00:05 25 февраля.

"Если вы хороший, помогите мне", – говорилось в сообщениях.

Доступ к каналам быстро удалось восстановить. Спустя пять минут сообщения неизвестных удалили.

В telegram-каналах никак не прокомментировали атаку мошенников. Неизвестно, перешел ли кто-то из пользователей по ссылке.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин предупреждал граждан, что мошенники распространяют ложную информацию от его имени и просят перейти по опасным ссылкам.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный