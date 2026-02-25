ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 25 февраля 2026, 10:50

Неизвестные получили доступ к telegram-каналам комблага и его председателя

фото ЗакС политика Неизвестные получили доступ к telegram-каналам комблага и его председателя

Злоумышленники получили доступ к telegram-каналам комитета по благоустройству и председателя ведомства Сергея Петриченко, заметил "Деловой Петербург". Сомнительные сообщения на ресурсах комитета в мессенджере появились в 00:05 25 февраля.

"Если вы хороший, помогите мне", – говорилось в сообщениях. 

Доступ к каналам быстро удалось восстановить. Спустя пять минут сообщения неизвестных удалили. 

В telegram-каналах никак не прокомментировали атаку мошенников. Неизвестно, перешел ли кто-то из пользователей по ссылке. 

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин предупреждал граждан, что мошенники распространяют ложную информацию от его имени и просят перейти по опасным ссылкам.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама