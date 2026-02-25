Владельцы петербургских ТРК и бизнес-центров пожаловались Путину на рост налогов

Собственники торговых комплексов и бизнес-центров Петербурга обратились в администрацию президента с жалобой на действия Смольного, сообщил "Деловой Петербург" 25 февраля со ссылкой на собственные источники. По данным издания, бизнес решил обратиться к Владимиру Путину из-за резкого роста налога на имущество и возможного риска банкротств и закрытия объектов. Собеседники "ДП" предполагают, что обращение вряд ли приведет к изменению позиции городских властей.

Письмо подписали президент ХК "Адамант" Игорь Лейтис, президент ФХК "Империя" Андрей Фоменко, гендиректор УК "Теорема" Борис Жуков, а также представители ТЦ "Невский центр", "Жемчужная Плаза", "Охта Молл". Как рассказал источник "ДП" в аппарате профильного вице-губернатора, жалобу на местных чиновников перенаправили в Смольный.

В обращении предприниматели сообщили о сложной ситуации на рынке коммерческой недвижимости и указали на рост налоговой нагрузки. Бизнес предполагает, что в таких условиях начнется "запустение и обветшание" ТРК и бизнес-центров.

"Мы просили губернатора Петербурга сохранить ставку налога на имущество 1,5% и ограничить рост налога 20% в год, что, на наш взгляд, соответствует экономическим реалиям. Налог на имущество, уплачиваемый от кадастровой стоимости, в 2026 году по сравнению с уплачиваемым в 2023–м в среднем по городу увеличился почти в 3 раза. Для нашей очень капиталоёмкой и закредитованной области бизнеса, где арендные ставки растут крайне медленно и отстают даже от инфляции, это означает неминуемое банкротство и закрытие части торговых и бизнес–центров. Кроме того, никаких новых проектов не будет", - отмечают бизнесмены.

Авторы письма указали, что попытка покрыть дефицит за счет резкого увеличения налогов может в долгосрочной перспективе снизить рост социальной надежности и уровень собираемости налогов. В завершении обращения бизнесмены отметили "равнодушие и неготовность властей Петербурга к конструктивному диалогу".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру