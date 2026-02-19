ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
19 февраля 2026, 13:21

Разумишкин предупредил горожан о действиях мошенников от его имени

Вице-губернатор Евгений Разумишкин 19 февраля предупредил петербуржцев о том, что неизвестные злоумышленники распространяют сообщения от его имени. В них горожан просят проголосовать за благоустройство или ремонт. Чиновник призвал не переходить по подозрительным ссылкам.

"В соцсетях распространяется информация о том, что якобы от моего имени петербуржцам приходят сообщения, с просьбой проголосовать за благоустройство или ремонт", — написал Разумишкин.

Вице-губернатор отметил, что его официальные аккаунты есть только в Telegram, VK и MAХ.

Разумишкин не первый представитель Смольного, кому пришлось столкнуться с действиями мошенников. Так, летом 2025 года губернатор Александр Беглов рассказывал, что злоумышленники звонят пожилым людям, приглашают их в Смольный и обещают дать дополнительную пенсию.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


