ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 28 января 2026, 20:10

Два вице-губернатора Петербурга по-прежнему не завели каналы в MAX

фото ЗакС политика Два вице-губернатора Петербурга по-прежнему не завели каналы в MAX

По состоянию на 28 января только двое из 12 вице-губернаторов Петербурга не имели своих каналов в национальном мессенджере MAX, обратил внимание ЗАКС.Ру. Пользователи сервиса по-прежнему не могут следить за деятельностью Владимира Княгинина и Натальи Чечиной.

На текущий момент последними из членов правительства Петербурга создали каналы в мессенджере вице-губернаторы Николай Линченко, Кирилл Поляков и Ирина Потехина. Они сделали это в один день - 15 января.

Статус национального мессенджера MAX получил в соответствии с распоряжением правительства от 15 июля 2025 года. Спустя неделю после этого вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что перевел рабочую переписку на российскую платформу. Тогда же он поделился скриншотом чата правительства города в MAX. В числе участников группы фигурировали Поляков, Линченко и Владимир Омельницкий.

До конца ноября вице-губернаторы не предпринимали попыток обзавестись каналами в мессенджере. Первым это сделал глава администрации губернатора Валерий Москаленко 27 ноября. Уже на следующий день его примеру последовал Евгений Разумишкин. К середине декабря компанию им составили Алексей Корабельников, Сергей Кропачев и Игорь Потапенко, а также Пиотровский и Омельницкий. Последний, к слову, до сих пор не опубликовал ни одного поста. Это же можно сказать и о Потехиной.

Больше всего подписчиков к настоящему времени набралось у Пиотровского, их у него 1 158 человек. На втором месте оказался Потапенко с 977 подписчиками, на третьем — Разумишкин с 850 подписчиками. Новички в мессенджере Поляков и Потехина располагают восемью подписчиками каждый.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Княгинин Владимир Николаевич
Корабельников Алексей Алексеевич
Кропачев Сергей Николаевич
Линченко Николай Викторович
Москаленко Валерий Николаевич
Омельницкий Владимир Владимирович
Пиотровский Борис Михайлович 
Поляков Кирилл Валентинович
Потапенко Игорь Васильевич
Потехина Ирина Петровна
Разумишкин Евгений Николаевич
Чечина Наталья Валентиновна






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама