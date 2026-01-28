Два вице-губернатора Петербурга по-прежнему не завели каналы в MAX

По состоянию на 28 января только двое из 12 вице-губернаторов Петербурга не имели своих каналов в национальном мессенджере MAX, обратил внимание ЗАКС.Ру. Пользователи сервиса по-прежнему не могут следить за деятельностью Владимира Княгинина и Натальи Чечиной.

На текущий момент последними из членов правительства Петербурга создали каналы в мессенджере вице-губернаторы Николай Линченко, Кирилл Поляков и Ирина Потехина. Они сделали это в один день - 15 января.

Статус национального мессенджера MAX получил в соответствии с распоряжением правительства от 15 июля 2025 года. Спустя неделю после этого вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что перевел рабочую переписку на российскую платформу. Тогда же он поделился скриншотом чата правительства города в MAX. В числе участников группы фигурировали Поляков, Линченко и Владимир Омельницкий.

До конца ноября вице-губернаторы не предпринимали попыток обзавестись каналами в мессенджере. Первым это сделал глава администрации губернатора Валерий Москаленко 27 ноября. Уже на следующий день его примеру последовал Евгений Разумишкин. К середине декабря компанию им составили Алексей Корабельников, Сергей Кропачев и Игорь Потапенко, а также Пиотровский и Омельницкий. Последний, к слову, до сих пор не опубликовал ни одного поста. Это же можно сказать и о Потехиной.

Больше всего подписчиков к настоящему времени набралось у Пиотровского, их у него 1 158 человек. На втором месте оказался Потапенко с 977 подписчиками, на третьем — Разумишкин с 850 подписчиками. Новички в мессенджере Поляков и Потехина располагают восемью подписчиками каждый.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру