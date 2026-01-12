Почти 1,3 млн туристов посетили Петербург в новогодние праздники

В период новогодних праздников Петербург посетили 1,28 млн туристов, поделился подсчетами 12 января вице-губернатор Борис Пиотровский. Он отметил, что достигнутое значение оказалось на 5 % больше, чем годом ранее.

"Почти 1,3 млн человек приехали в Петербург отметить новогодние праздники. Это на 5 % больше, чем в прошлом году, и, определенно, сегодняшняя цифра дня", — написал Пиотровский в своем Telegram-канале.

На предыдущих новогодних праздниках Петербург принял 1,2 млн туристов, сообщал Пиотровский в январе 2025 года. В тот раз, по его словам, гости города принесли казне 32 млн рублей.

Ранее сообщалось, что всего в 2025 году Северную столицу посетили 12,4 млн туристов, и это на 7 % превысило показатели 2024 года. При этом поток гостей из зарубежья в прошлом году уменьшился на 7,7 % относительно 2024 года и составил 774,3 тысячи человек.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру