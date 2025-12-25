Число туристов в Петербурге выросло на 7% за год

В 2025 году количество прибывших в Петербург туристов составило 12,4 млн человек, что на 7 % превышает показатели прошлого года, заявила агентства "Маркет Гайд" Юлия Кислова на пресс-конференции в "Интерфаксе" 25 декабря. Рост произошел за счет внутреннего турпотока.

Поток гостей из-за рубежа за год уменьшился с 839,2 тысяч до 774,3 тысяч человек, или же на 7,7 %. Снижение наблюдалось как в случае с туристами из близкого зарубежья, так и с прибывающими издалека. Причиной спада Кислова назвала геополитическую напряженность, но при этом выразила осторожный оптимизм в разговоре о планах на будущее.

— Опять же, 2026 год полон надежд, потому что, действительно, снижение визовых ограничений, так сказать, позволит въездному потоку уже вырасти, как этого ожидает туротрасль, — предположила спикер.

Кислова отметила рост популярности среди туристов совмещения осмотра достопримечательностей с отдыхом на природе, что подогревает рост числа автомобильных путешествий. Расположение Петербурга на берегу Финского залива позволяет удовлетворять обе эти потребности, отметила она. Всего в 2025 году город посетили 2,8 автотуристов, что соответствует 23,9 % от всего внутреннего потока.

Такое направление, как событийный туризм, позволило привлечь в Петербург около 600 тысяч гостей, целенаправленно ехавших для посещения определенных мероприятий. Средний чек событийного туриста составил 44,8 тысячи рублей на человека.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру