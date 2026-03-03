ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 3 марта 2026, 12:25

Генконсульство Израиля в Петербурге приостановило оказание консульских услуг

Консульский отдел Генерального консульства Израиля в Петербурге со 2 марта прекратило оказывать услуги, говорится в соцсетях диппредставительства. Консульские услуги не будут оказываться до "дальнейшего уведомления". 

"Со 2 марта 2026 года до дальнейшего уведомления консульские услуги не будут оказываться. Следите за обновлениями в наших социальных сетях," - сказали в Генконсульстве.

Израиль и США 28 февраля начали наносить удары по стратегически важным объектам Ирана. Ранее представители МИДа России осудили действия США и Израиля и призвали стороны к поиску мирных решений.  

Посольство Израиля в России, расположенное в Москве, не выпускало заявлений об изменениях в работе представительства.

Летом 2025 году израильские посольства по всему миру, в том числе, в Петербурге, приостанавливали работу из-за военной операции против Ирана. 

