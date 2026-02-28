МИД осудил удары США и Израиля по Ирану

Министерство иностранных дел России 28 февраля выступило с официальным заявлением по вопросу нанесения ударов США и Израиля по территории Ирана. Ведомство потребовало вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования и выразило готовность содействовать поиску мирных решений с учетом баланса интересов и норм международного права.

Удары по Ирану являются неспровоцированной и "безрассудной" вооруженной агрессией, которая произошла во время возобновления переговорных процессов, считают в МИД. Дипломатическое ведомство выразило опасения, что конфликт может привести к стремительному обострению ситуации на Ближнем Востоке, и в том числе к гуманитарной, экономической и радиологической катастрофе.

МИД призвало руководство ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дать объективную оценку происходящему. В заявлении подчеркивается, что мотивы США и Израиля не имеют ничего общего с задачами режима нераспространения ядерного оружия.

США и Израиль атаковали Иран утром 28 февраля, совершив серию авиаударов по стратегически важным объектам Ирана. Взрывы прогремели в Тегеране, Дохе Карадже, Исфахане, Куме и других иранских городах. Это произошло на фоне прошедшего 26 февраля раунда переговоров Тегерана и Вашингтона в Женеве по ядерной программе.

