Основатель Readovka Костылев арестован по делу о мошенничестве с госконтрактом

Тверской районный суд Москвы 27 февраля удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО до 25 апреля бывшего главного редактора проекта Readovka Алексея Костылева, сообщил РБК. Фигуранту вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Костылев был задержан 25 февраля. Как сообщила следователь в суде, его подозревают в хищении 1 млрд рублей у Минобороны при реализации государственного контракта. Прокурор уточнил, что сам контракт был связан с поставкой БПЛА.

Защита говорила о проблемах со здоровьем у Костылева и просила отправить его под домашний арест. По ходатайству адвоката суд приобщил к материалам дела медицинские справки и копию удостоверения о награждении фигуранта медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

О задержании Костылева стало известно ранее днем. Редакция Readovka отреагировала на это заявлением со словами, что уголовное дело не имеет отношения к ее работе. Сотрудники СМИ также уточнили, что сотрудничают со следствием.

Костылев основал Readovka в 2014 году, первоначально издание освещало события в Смоленской области, позже переключилось на федеральную повестку. В 2024 году Костылев получил травмы, катаясь на квадроцикле, ему потребовалась госпитализация. Позже, в 2025 году, Костылев оставил проект.

Андрей Казарлыга / Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы