Женщины смогут бесплатно посетить дворцы Петергофа 8 марта

В Международный женский день музей-заповедник "Петергоф" предлагает посетительницам бесплатно ознакомиться с экспозициями двух дворцов, сообщила пресс-служба "Петергофа". Для посещения необходимо оформить бесплатный билет в день визита в кассах музея.

В рамках акции доступен Большой петергофский дворец и Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме. Посетительницам представят экспозиции, посвященные истории досуга и быта императорской семьи, коллекционированию артефактов и эпохе дворцовых переворотов.

Также 8 марта петербуржцы и гости города смогут бесплатно посетить Государственный Эрмитаж. В этот день можно оказаться в Главном музейном комплексе, Главном штабе, Дворце Меншикова, Музее императорского фарфорового завода, Зимнем дворце Петра I и реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня".

Екатерина Гусева