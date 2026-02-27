ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 27 февраля 2026, 17:09

Женщины смогут бесплатно посетить дворцы Петергофа 8 марта

В Международный женский день музей-заповедник "Петергоф" предлагает посетительницам бесплатно ознакомиться с экспозициями двух дворцов, сообщила пресс-служба "Петергофа". Для посещения необходимо оформить бесплатный билет в день визита в кассах музея.

В рамках акции доступен Большой петергофский дворец и Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме. Посетительницам представят экспозиции, посвященные истории досуга и быта императорской семьи, коллекционированию артефактов и эпохе дворцовых переворотов.  

Также 8 марта петербуржцы и гости города смогут бесплатно посетить Государственный Эрмитаж. В этот день можно оказаться в Главном музейном комплексе, Главном штабе, Дворце Меншикова, Музее императорского фарфорового завода, Зимнем дворце Петра I и реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня". 

Екатерина Гусева


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама