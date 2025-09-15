ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15 сентября 2025, 18:02

Вход в Эрмитаж будет бесплатным восемь раз в году

фото ЗакС политика Вход в Эрмитаж будет бесплатным восемь раз в году

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что вход в музей будет бесплатным для всех посетителей восемь праздничных дней в году. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции "Интерфакса" 15 сентября. 

По словам Пиотровского, бесплатные дни в Эрмитаже будут действовать по праздникам. Всего музей выбрал восемь праздничных дней:

  • 7 января – Рождество;
  • 23 февраля – День защитника Отечества;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 12 апреля – День космонавтики;
  • 18 мая – День музеев;
  • 5 октября – День учителя;
  • 4 ноября – День народного единства;
  • 7 декабря – День Эрмитажа и День святой Екатерины.

При этом в летний период музей решил не вводить бесплатное посещение из-за большого наплыва посетителей.

Как подчеркнул Пиотровский, Эрмитаж постепенно возвращается к тому набору льгот, которые действовали до пандемии. Так, каждый четверг в музее действует бесплатным вход в музей для пенсионеров. Также с 1 октября бесплатно посетить Эрмитаж в четверг смогут дети до 18 лет и студенты, в том числе учащиеся колледжей и курсанты.

Напомним, ранее Михаила Пиотровского переназначили генеральным директором Эрмитажа на срок 5 лет. До этого его переназначали на пост главы учреждения на три года в 2022 году. Всего Пиотровский возглавляет музей более 30 лет - с 1992 года. 

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама