ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 2 января 2026, 12:38

"Чебурашка 2" собрал свыше 1 млрд рублей в первый день проката

фото ЗакС политика "Чебурашка 2" собрал свыше 1 млрд рублей в первый день проката

По состоянию на утро 2 января общие сборы от проката фильма "Чебурашка 2" превысили 1 млрд рублей, следует из данных единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Картина вышла в кинотеатрах накануне, 1 января. По данным сервиса, сборы составляют 1,094 млрд рублей. Из них 504 млн рублей лента получила в первый день проката - тогда в кинотеатры отправились больше 879 тысяч зрителей.

На втором месте по сборам фильм "Простоквашино", он собрал 494,6 млн рублей в прокате, который начался одновременно с "Чебурашкой" 1 января. Почти столько же (485,2 млн рублей) заработал фильм "Буратино". 

Первый фильм "Чебурашка" показали на экранах 1 января 2023 года. Тогда за первый уикенд картина набрала 1,391 млрд рублей. Всего общие сборы первого фильма про Чебурашку принесли 6,7 млрд рублей. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама