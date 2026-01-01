Около 144 тысяч человек прокатились в петербургском метро в новогоднюю ночь

За ночь на 1 января 2026 года петербургским метрополитеном воспользовались 144 тысячи пассажиров. Это на 21,8 тысячи человек больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. Наиболее востребованными оказались станции, расположенные вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Всего в новогоднюю ночь городским общественным транспортом воспользовались около 170 тысяч человек.

Наземным транспортом в эту ночь воспользовались более 25 тысяч человек. Наиболее популярным видом транспорта, кроме метро, стал автобус – 13,7 тысячи пассажиров. Троллейбусами и трамваями воспользовались 6,6 и 5,1 тысячи человек.

"Общественный транспорт Санкт-Петербурга в полном объеме выполнил свою задачу в новогоднюю ночь, обеспечив мобильность и безопасность горожан и гостей города. Рост общего пассажиропотока, особенно в метро, свидетельствует о доверии петербуржцев. Петербургский транспорт – надежный, комфортный и современный, и мы видим, что жители с удовольствием им пользуются в такие важные моменты, как встреча Нового года", – цитирует пресс-служба комтранса врио председателя комитета Дмитрия Ваньчкова.

Традиционно в новогоднюю ночь в Петербурге круглосуточно работают все станции метрополитена, а также 27 маршрутов наземного транспорта. Также транспорт перейдет на круглосуточный режим работы в Рождество.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру