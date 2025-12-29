Метро и 27 наземных маршрутов транспорта будут работать в новогоднюю ночь

Петербургский метрополитен не будет закрываться для пассажиров в новогоднюю ночь и в ночь на Рождество, сообщили 29 декабря в городском комитете по транспорту. Также к услугам жителей и гостей Северной столицы будут доступны 27 маршрутов наземного общественного транспорта в новогоднюю ночь и пять маршрутов в рождественскую.

Так, в ночь на 1 января по улицам будут курсировать 20 автобусных (№№ 4, 90, 100, 101, 102, 115А, 120, 143, 145, 185, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 225, 239 и 397), три троллейбусных (№№ 2, 23 и 46) и четыре трамвайных (№№ 39, 55, 60 и 100) маршрута. В ночь на 7 января будут работать три автобусных (№№ 102, 225 и 239) и два троллейбусных (№№ 23 и 46) маршрута.

"Интервал движения электропоездов метро в новогоднюю и рождественскую ночи с 01:00 до 05:00 составит до 10 минут, автобусов, троллейбусов и трамваев — до 30 минут", — отметили в комтрансе.

При этом 30 декабря городской транспорт будет работать по графику пятницы. В период с 31 декабря по 11 января метро, наземный транспорт и пригородные электрички будут работать по графику воскресенья.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру